Італієць — про кадрову політику.
КАРЛО АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGES
21 липня 2023, 15:59
Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що одного нападника Хоселу вистачить для досягнення найвищих цілей.
"Ми можемо боротися за всі трофеї з одним чистим центральним нападником.
Це правда, що в останні сезони ми грали лише з одним центральним нападником Бензема, який не був чистим центрфорвардом. І зараз у нас з'явився гравець, який може зробити великий внесок у зміну схеми", – сказав Анчелотті.
Раніше Анчелотті анонсував зміни в ігровій моделі Реала.