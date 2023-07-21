Іспанія

Італієць — про кадрову політику.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що одного нападника Хоселу вистачить для досягнення найвищих цілей.

"Ми можемо боротися за всі трофеї з одним чистим центральним нападником.

Це правда, що в останні сезони ми грали лише з одним центральним нападником Бензема, який не був чистим центрфорвардом. І зараз у нас з'явився гравець, який може зробити великий внесок у зміну схеми", – сказав Анчелотті.

Раніше Анчелотті анонсував зміни в ігровій моделі Реала.