Італія

26-річний бразилець продовжує подорожувати орендами.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Ювентуса Артуром.

Орендну угоду з 26-річним бразильцем розраховано до кінця сезону. При цьому "фіалки" матимуть право на викуп футболіста.

Минулого сезону Артур виступав за Ліверпуль на правах оренди. На його рахунку лише два матчі та 76 відіграних хвилин.

Раніше повідомлялося, що Брайтон домовився про трансфер захисника Фіорентини.