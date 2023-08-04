Україна

Роман Дідик поділився своїми думками перед грою з Ворсклою.

Захисник львівського Руху Роман Дідик прокоментував майбутній матч другого туру УПЛ проти полтавської Ворскли.

"Гравці Ворскли добре фізично підготовлені. Команда фактично всю гру грає один в один. Думаю, єврокубкова гра у четвер не дуже вплине на їхню готовність. Звичайно, є ймовірність, що полтавці дещо втомлені приїдуть. З іншого боку, вони точно будуть у тонусі. Ми ж будемо виходити на гру з хорошим настроєм після перемоги над Зорею. Сподіваємось здобути в неділю важливі три очки.

Фізична підготовка у нашої команди на високому рівні. Ми провели дуже хороші збори. Зараз ми підійшли до старту чемпіонату у своїх максимальних кондиціях. Але нам потрібно більш впевненими виходити на кожен матч, не хвилюватись ні про що, оскільки це лише початок сезону. І в нас все ще попереду", - наводить слова Дідика прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч між Рухом та Ворсклою відбудеться у неділю, 6 серпня, о 19:00 за київським часом.