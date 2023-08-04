Сьогодні, 4 серпня в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу розіграшу Vbet Кубка України сезону-2023/2024.
Фото прес-служби УАФ
04 серпня 2023, 14:20
Стали відомі всі пари третього попереднього етапу Кубка України, в якому зіграють 16 переможців другого попереднього етапу.
Скала 1911 (Стрий) — Нива (Тернопіль)
Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Агробізнес (Волочиськ)
Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
Звягель (Звягель) — ЮКСА (Київ)
Локомотив (Київ) — Лівий берег (Київ)
Кудрівка (Кудрівка) — Маріуполь (Маріуполь)
Інгулець (Петрове) — Вікторія (Суми)
Тростянець (Тростянець) — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
Базовий день матчів — 15 серпня. Переможці визначатимуться за підсумками одного поєдинку.
Фінал турніру відбудеться 15 травня 2024 року.