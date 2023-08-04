Стали відомі всі пари третього попереднього етапу Кубка України, в якому зіграють 16 переможців другого попереднього етапу.

Скала 1911 (Стрий) — Нива (Тернопіль) 

Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Агробізнес (Волочиськ)

Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

Звягель (Звягель) — ЮКСА (Київ)

Локомотив (Київ) — Лівий берег (Київ)

Кудрівка (Кудрівка) — Маріуполь (Маріуполь)  

Інгулець (Петрове) — Вікторія (Суми)

Тростянець (Тростянець) — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Базовий день матчів — 15 серпня. Переможці визначатимуться за підсумками одного поєдинку.

Фінал турніру відбудеться 15 травня 2024 року.