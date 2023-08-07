Ліга конференцій

Став відомий потенційний суперник Дніпро-1 у Лізі конференцій

Якщо колектив Олександра Кучера не пройде далі у Лізі Європи, то опиниться у третьому за значимістю єврокубковому турнірі.

Фото: ФК Дніпро-1