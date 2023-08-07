Якщо колектив Олександра Кучера не пройде далі у Лізі Європи, то опиниться у третьому за значимістю єврокубковому турнірі.
Фото: ФК Дніпро-1
07 серпня 2023, 15:39
У понеділок, 7 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій.
Якщо Дніпро-1 не пройде Славію в Лізі Європи, то команда Олександра Кучера зіграє у плей-оф Ліги конференцій.
Визначився потенційний суперник дніпровської команди. Дніпро-1 у такому разі може зіграти з переможцем пари Лех – Спартак Трнава.
Зазначимо, що матчі відбудуться 24 та 31 серпня.
Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 зіграє у плей-оф Ліги Європи проти Зорі, якщо пройде Славію.