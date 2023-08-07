У понеділок, 7 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій.

Якщо Дніпро-1 не пройде Славію в Лізі Європи, то команда Олександра Кучера зіграє у плей-оф Ліги конференцій.

Визначився потенційний суперник дніпровської команди. Дніпро-1 у такому разі може зіграти з переможцем пари Лех – Спартак Трнава.

Зазначимо, що матчі відбудуться 24 та 31 серпня. 

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 зіграє у плей-оф Ліги Європи проти Зорі, якщо пройде Славію. 