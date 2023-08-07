Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку північноамериканських ліг, що відбувся 7 серпня 2023 року, 04:30.
Ліонель Мессі, Getty Images
07 серпня 2023, 07:55
Пізньої ночі за європейським часом відбувались чергові зустрічі в рамках Кубку північноамериканських ліг, де команди вже встигли дістатись 1/8 фіналу.
Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Хорді Альбою, Серхіо Бускетсом та Сергієм Кривцовим у стартовому складі гостював у Далласа.
І це була дійсно видовищна гра. Лік голам відкрив розкішний удар від Мессі вже на шостій хвилині, проте під завісу тайму суперники відповіли двома поспіль пострілами, а після відновлення гри забили ще й утретє.
Лише після цього знайшов у собі сили на другий гол Інтер Маямі, однак майже миттєво отримав четвертий болючий удар від власного ж нападника Роберта Тейлора.
Розв’язка ж основного часу запам’яталась черговим голом Мессі зі штрафного та автоголом домашньої команди, після чого зустріч перейшла одразу до серії пенальті.
Там влучними були всі футболісти з Маямі, тоді як у Далласа схибив на другій спробі Пакстон Помикал.
Даллас — Інтер Маямі 4:4 (4:5 – пен.)
Голи: Кіньйон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (авт.) — Мессі, 7, 85, Кремаскі, 65, Фарфан, 80
Даллас: Пас — Жезус (Таумасі, 77), Ібеага, Тафарі, Фарфан — Ллетджет (Помикал, 69), Кіньйон, Веласко (Нтсабеленг, 77) — Камунго (Анса, 59), Феррейра, Обріан (Арріола, 5).
Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін (Робінсон, 75), Кривцов, Міллер, Альба — Арройо, Бускетс, Гомес (Кремаскі, 64) — Мессі, Мартінес (Кампана, 75), Тейлор.
Попередження: Тафарі — Бускетс.