Северная Америка

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку північноамериканських ліг, що відбувся 7 серпня 2023 року, 04:30.

Пізньої ночі за європейським часом відбувались чергові зустрічі в рамках Кубку північноамериканських ліг, де команди вже встигли дістатись 1/8 фіналу.

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Хорді Альбою, Серхіо Бускетсом та Сергієм Кривцовим у стартовому складі гостював у Далласа.

І це була дійсно видовищна гра. Лік голам відкрив розкішний удар від Мессі вже на шостій хвилині, проте під завісу тайму суперники відповіли двома поспіль пострілами, а після відновлення гри забили ще й утретє.

Лише після цього знайшов у собі сили на другий гол Інтер Маямі, однак майже миттєво отримав четвертий болючий удар від власного ж нападника Роберта Тейлора.

Розв’язка ж основного часу запам’яталась черговим голом Мессі зі штрафного та автоголом домашньої команди, після чого зустріч перейшла одразу до серії пенальті.

Там влучними були всі футболісти з Маямі, тоді як у Далласа схибив на другій спробі Пакстон Помикал.

Даллас — Інтер Маямі 4:4 (4:5 – пен.)

Голи: Кіньйон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (авт.) — Мессі, 7, 85, Кремаскі, 65, Фарфан, 80

Даллас: Пас — Жезус (Таумасі, 77), Ібеага, Тафарі, Фарфан — Ллетджет (Помикал, 69), Кіньйон, Веласко (Нтсабеленг, 77) — Камунго (Анса, 59), Феррейра, Обріан (Арріола, 5).

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін (Робінсон, 75), Кривцов, Міллер, Альба — Арройо, Бускетс, Гомес (Кремаскі, 64) — Мессі, Мартінес (Кампана, 75), Тейлор.

Попередження: Тафарі — Бускетс.