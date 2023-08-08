Італія

Керівництво "бергамасків" має намір розлучитися із чотирма гравцями.

Аталанта склала список гравців, які мають залишити італійський клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Tutto Mercato із посиланням на Corriere di Bergamo.

За інформацією джерела, таким було рішення керівництва у відповідь на трансферну політику клубу — цього літа команда підписала Ель-Білаля Туре та Джанлуку Скамакку. Через це у команді Джан П'єро Гасперіні надлишок атакуючих гравців.

До списку непотрібних гравців потрапив український півзахисник Віктор Коваленко, який повернувся зі Спеції, хавбек Олексій Міранчук, а також два форварди Дуван Сапата та Луїс Муріель.

Нагадаємо, минулі два сезони Коваленко провів у складі Спеції на правах оренди. На його рахунку 47 матчів, один гол та п'ять асистів.

Спеція за підсумками минулої кампанії вилетіла до Серії Б, через що відмовилася від викупу українця, який став гравцем Аталанти у лютому 2021 року. За цей час він відіграв один матч у складі "бергамасків".