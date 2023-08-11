Чемпіонат Іспанії стартував матчем Райо Вальєкано — Альмерія.
Райо Вальєкано, твіттер Райо
11 серпня 2023, 22:39
Сезон іспанської Ла Ліги-2023/24 стартував матчем на Естадіо де лос Хуегос Медітерранеос між Альмерією та Райо Вальєкано.
Гості зуміли здолати спротив суперника та заробити три очки. Результат було зроблено в першому таймі завдяки двом пенальті. Спочатку одинадцятиметровий реалізував Паласон, ставши автором першого голу сезону, а згодом його успіх повторив Нтека.
Райо перемагає з рахунком 2:0. В наступному турі вони зіграють з Гранадою, а Альмерія вдома прийматиме Реал.
Альмерія — Райо Вальєкано 0:2
Голи: Паласон (пен), 20, Нтека (пен), 28.
Також сьогодні відбудеться матч між Вальядолідом та хіхонським Спортінгом.