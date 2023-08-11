Італія

Чемпіонат Іспанії стартував матчем Райо Вальєкано — Альмерія.

Сезон іспанської Ла Ліги-2023/24 стартував матчем на Естадіо де лос Хуегос Медітерранеос між Альмерією та Райо Вальєкано.

Гості зуміли здолати спротив суперника та заробити три очки. Результат було зроблено в першому таймі завдяки двом пенальті. Спочатку одинадцятиметровий реалізував Паласон, ставши автором першого голу сезону, а згодом його успіх повторив Нтека.

Райо перемагає з рахунком 2:0. В наступному турі вони зіграють з Гранадою, а Альмерія вдома прийматиме Реал.

Альмерія — Райо Вальєкано 0:2

Голи: Паласон (пен), 20, Нтека (пен), 28.

Також сьогодні відбудеться матч між Вальядолідом та хіхонським Спортінгом.