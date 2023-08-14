Італія

Спеціаліст пояснив своє рішення.

Екснаставник збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував свій відхід із "Скуадри Адзурри".

"Мій відхід з поста тренера національної команди був моїм особистим вибором. Я дякую президенту Федерації футболу Італії Габріеле Гравіні та всім іншим членам Федерації за виказану довіру.

Я дякую всім гравцям та вболівальникам, які супроводжували мене протягом цих 5 років. Я завжди зберігатиму в серці неймовірну перемогу на чемпіонаті Європи 2020 року", — написав Манчіні в інстаграмі.

Манчіні очолив "Скуадру Адзурру" у 2018 році. Серед найголовніших здобутків — перемога на Євро-2020. Також італієць виводив свою збірну у фінал чотирьох Ліги націй-2023, де вона поступилась іспанцям у півфіналі (1:2), а потім здолала Нідерланди у матчі за "бронзу" (3:2).

Відомо, що Манчіні може очолити збірну Саудівської Аравії.