Італія

Шанси українця повернутись в Італію збільшились.

Руслан Маліновський, вочевидь, більше не зіграє за Марсель, тому активно шукає собі новий клуб в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє видання Foot Mercato, на українського півзахисника націлився ще один представник Серії А — Монца.

В минулому сезоні Маліновський відіграв за Марсель 23 матчі, в яких забив два голи та віддав один гольовий пас.

Зазначимо, що раніше писали про інтерес до гравця Марселя з боку Бешикташа, Торіно, Дженоа, Болоньї та неназваного клубу АПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марсель відпустить Маліновського за 12 мільйонів євро.