Італія

Нова угода з португальцем розрахована до літа 2026 року.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Маріу Руєм.

Нова угода з 32-річним португальцем розрахована на три роки – до літа 2026 року. Попередня угода діяла до літа 2024 року.

Нагадаємо, Руї виступає у складі "неаполітанців" із 2017 року. Минулого сезону він провів 28 матчів, у яких віддав вісім результативних передач.

У стартовому турі Серії А Наполі зіграє проти Фрозіноне. Гра відбудеться 19 серпня, о 19:30 за київським часом.