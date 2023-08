Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Мілана Шарлем Де Кетеларе.

Орендна угода з 22-річним голландцем розрахована до кінця сезону.

CDK è qui! 🤴🏼🇧🇪 Benvenuto a Bergamo, Charles! 🖤💙



Charles #DeKetelaere is here! ⚫️🔵 Welcome to Bergamo, Charles! 👋