22-річний бельгієць спробує показати себе в іншому італійському клубі.
Шарль Де Кетеларе, ФК Аталанта
16 серпня 2023, 21:10
Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Мілана Шарлем Де Кетеларе.
Орендна угода з 22-річним голландцем розрахована до кінця сезону.
У "бергамасків" буде опція викупу футболіста за 23+4 мільйони євро. Сама оренда оцінюється у три мільйони євро.
Нагадаємо, минулого літа Шарль перебрався до Мілана з Брюгге за 36 млн євро.
Минулого сезону Де Кетеларе провів 40 матчів, у яких відзначився одним асистом.