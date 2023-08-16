Італія

22-річний бельгієць спробує показати себе в іншому італійському клубі.

Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Мілана Шарлем Де Кетеларе.

Орендна угода з 22-річним голландцем розрахована до кінця сезону.

У "бергамасків" буде опція викупу футболіста за 23+4 мільйони євро. Сама оренда оцінюється у три мільйони євро.

Нагадаємо, минулого літа Шарль перебрався до Мілана з Брюгге за 36 млн євро.

Минулого сезону Де Кетеларе провів 40 матчів, у яких відзначився одним асистом.