Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 27 серпня 2023 року, 21:45.

Римський Лаціо в рамках другого туру італійської Серії A приймав на власному полі генуезький Дженоа, у матчі, який став першим для українського півзахисника Руслана Маліновського за "грифонів".

Господарі більшу частину ігрового часу володіли м’ячем та ініціативою в атаці, залишивши за собою чимало створених гольових моментів.

Ось тільки в "орлів" були помітні проблеми з реалізацією цих нагод, тоді як суперникам вистачило забити на самому початку гри зусиллями Матео Ретегі, після чого втримати перевагу за рахунком і виграти протистояння.

Маліновський у цьому матчі відзначився попередженням на 61 хвилині та заміною на 70 відповідно.

Лаціо тим часом програв у обох стартових протистояннях нового сезону.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Дженоа в 2 турі італійської Серії A-2023/24:

Лаціо — Дженоа 0:1

Гол: Ретегі, 16.

Лаціо: Проведель, Лаццарі, Казале, А. Романьолі, Марушич (Лука Пеллегріні 66), Камада (Весіно 66), Катальді (Кастельянос 79), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон (Ісаксен 66), Іммобіле, Дзакканьї

Дженоа: Й. Мартінес, Сабеллі (Мартін 85), Бані, Драгушин, Васкес, Френдруп, Бадель, Строотман (Торсбі 70), Маліновський (Хефті 70), Гудмундссон (Ягелло 90+1), Ретегі (Екубан 70)

Попередження: Катальді 38, Лука Пеллегріні 90+3, Дзакканьї 90+3, Іммобіле 90+4 — Френдруп 39, Маліновський 61.