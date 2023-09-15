Італія

Нова угода дійсна до літа 2025 року.

Український півзахисник Андрій Фірман підписав новий контракт із туринським Ювентусом. Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.

Угода між 18-річним українцем та "старою синьйорою" розрахована до літа 2025 року.

Минулого сезону Фірман виступав за СПАЛ U-19 на правах оренди. На його рахунку 25 матчів, один гол та два асисти. До цього Андрій провів 25 ігор у складі Ювентуса U-17, де на його рахунку шість голів та одна гольова передача.

Нагадаємо, що Фірман став гравцем Ювентуса у 2019 році.