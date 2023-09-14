Італія

Клуб зекономить чимало коштів, якщо підсумкове рішення буде не на користь гравця.

Французький центральний півзахисник Поль Погба кількома днями раніше дізнався дуже неприємну новину — допінг-тест досвідченого футболіста туринського Ювентуса після матчу проти фріульського Удінезе дав позитивний результат.

Одразу після цього "зебри" відсторонили 30-річного виконавця від занять професійним футболом, допоки не будуть отримані результати контрольних аналізів.

Тим часом на захист гравця збірної Франції стали її головний тренер Дідьє Дешам та нападник Кінгслі Коман.

Що ж до самого Ювентуса, то "б’янконері" в підсумку можуть навіть виграти від негативного для їхнього гравця рішення.

Річ у тім, що Погба є одним із найбільш оплачуваних футболістів "Старої Синьйори" із зарплатнею в 8 млн євро + 2 млн євро бонусів на рік відповідно до контракту строком до 2026 року.

Але з урахуванням Стаття 5.5 Колективного договору з Італійською асоціацією футболістів дозволяє клубам припинити виплату зарплати, якщо футболіст був відсторонений, навіть у якості запобіжного заходу, після невдалого допінг-тесту.

Разом із тим, у колективній угоді зазначено, що відсторонені гравці повинні отримувати мінімальну зарплату в розмірі 42 177 євро брутто на рік, що дорівнює приблизно 2 000 євро на місяць із урахуванням податків.

Проте Юве готовий іти й далі цього та вже роздумує над розірванням контракту з футболістом.

Річ у тім, що Погба, після свого повернення в 2022 році, зіграв усього 213 хвилин через травми, тобто клуб заплатив йому приблизно 40 тис. євро за кожний оберт секундної стрілки перебування на полі.

У разі розірвання угоди туринці зекономлять близько 30 млн євро брутто.