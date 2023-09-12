Україна

21-річний українець може продовжити кар'єру в Італії.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів туринського Ювентуса. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, скаути туринського клубу за вказівкою спортивного директора "старої синьйори" Крістіано Джунтолі стежать за виступами 21-річного українця.

Також зазначається, що Джунтолі почав стежити за футболістом збірної України ще минулого сезону, коли працював у Наполі.

При цьому сума можливого трансферу може становити близько 30 мільйонів євро, проте вона може збільшитися за рахунок успішних виступів гравця та "гірників".

Цього сезону Судаков провів два матчі, в яких забив один гол.