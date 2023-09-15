Італія

Клуб виступатиме із новим партнером на футболках.

Інтер оголосив про угоду з U-Power до 2027 року, у цій футболці команда зіграє в дербі проти Мілана.

"Провідна італійська компанія з виробництва одягу та взуття преміум-класу U-Power стала новим офіційним партнером Інтернаціонале Мілано на футболках" — йдеться в офіційній заяві Інтера.

Угоду було підписано в штаб-квартирі Інтера на зустрічі за участю Франко Уззені, президента та генерального директора U-Power Group SPA, генерального директора FC Internazionale Milano Corporate Алессандро Антонелло та Луки Дановаро, директора з доходів. Партнерство триватиме чотири роки – з 2023 по 2027 рік – і являє собою об’єднання двох провідних брендів у відповідних секторах, які обидва відокремлені для постійного пошуку досконалості.

Логотип U-Power дебютує в масштабному матчі. Насправді бренд вперше буде надрукований на спині футболок першої команди під час дербі між Інтером і Міланом. Логотип також з’являтиметься на спині жіночих футболок Інтера (починаючи з матчу проти Фіорентини), а також інших комплектах.

Постійне прагнення до ідеальної продуктивності в усіх сферах, приділяючи максимальну увагу інноваціям і стійкості; це цінності, які завжди відрізняли U-Power, і які компанія поділяє з баченням Інтера" — говориться в офіційний заяві клубу.

Раніше міланський гранд відмовився від співпраці із Digitalbits.