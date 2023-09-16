Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру італійської Серії А, у якому зіграють генуезька Дженоа та неаполітанський Наполі.

Генуезька Дженоа та неаполітанський Наполі закриватимуть суботню програму четвертого туру італійської Серії A матчем на Луїджі Ферраріс.

Альберто Джилардіно, після поразки від Торіно (0:1), використав із перших хвилин Де Вінтера та Сабеллі на флангах захисту, тоді як Мартін з'явиться праворуч у півзахисті. Для руслана Маліновського місця не знайшлось.

Руді Гарсія, на тлі поразки від римського Лаціо (1:2), залучив до стартового складу Естігора до центру оборони, тоді як праворуч в атаці гратиме Ельмас.

Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Дрегушин, Сабеллі — Мартін, Бадель, Стротман, Френдруп — Гудмундссон, Ретегі.

Запасні: Леалі, Соммаріва, Хефті, Гапс, Маттуро, Васкес, Торсбі, Ягєлло, Кутлу, Маліновський, Екубан, Пушкаш.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Жезус, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Ельмас, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Контіні, Ідасяк, Натан, Олівера, Дзанолі, Каюсте, Гаетано, Ліндстрьом, Політано, Распадорі, Сімеоне.



Гра Дженоа — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.