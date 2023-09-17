Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 16 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку четвертого туру італійської Серії A генуезька Дженоа була дуже близькою до того, аби залишити без здобутих очок чинного чемпіона країни — неаполітанський Наполі.

Футболісти Альберто Джилардіно несподівано вийшли вперед за рахунком під завісу першого тайму, тоді як суперники все ніяк не могли зайти до завершальної третини власних атак.

Після перерви ситуація на полі не зазнала змін для Наполі в плані наступальних дій, тоді як господарі подвоїли власну перевагу черговим голом Матео Ретегі в цьому сезоні.

Але вже під завісу протистояння "Партенопеї" нарешті прокинулись та двома ефектними пострілами врятували для себе нічию.

Український півзахисник Руслан Маліновський з’явився на полі на 74 хвилині, але не встиг запам’ятатись якісними діями, бо команда, переважно, оборонялась.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дженоа — Наполі в 4 турі італійської Серії A-2023/24:

Дженоа — Наполі 2:2

Голи: Бані, 40, Ретегі, 56 — Распадорі, 76, Політано, 84

Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Дрегушин, Сабеллі (Маліновський, 74) — Мартін (Васкес, 90), Бадель, Стротман (Торсбі, 77), Френдруп — Гудмундссон, Ретегі.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Жезус, Руї (Олівера, 58) — Замбо-Ангісса (Распадорі, 58), Лоботка (Каюсте, 75), Зелінські — Ельмас (Політано, 46), Осімген, Кварацхелія (Дзербін, 89).

Попередження: Де Вінтер, Бадель — Ельмас