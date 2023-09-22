Проте сам футболіст "нерадзуррі" сподівається на виклик до збірної Бразилії.
Карлос Ауґусто, Getty Images
22 вересня 2023, 11:21
Федерація футболу Італії хоче заграти за свою національну команду бразильського захисника Інтера Карлоса Ауґусто. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво федерації вже зв'язувалося з 24-річним бразильцем щодо зміни спортивного громадянства.
Однак наголошується, що Аугусто поки що не хоче приймати пропозицію італійської сторони і сподівається на виклик до збірної Бразилії.
Цього сезону Аугусто провів п'ять поєдинків без результативних дій. Його контракт належить Монці, а Інтері він виступає на правах річної оренди.