Італія

Проте сам футболіст "нерадзуррі" сподівається на виклик до збірної Бразилії.

Федерація футболу Італії хоче заграти за свою національну команду бразильського захисника Інтера Карлоса Ауґусто. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво федерації вже зв'язувалося з 24-річним бразильцем щодо зміни спортивного громадянства.

Однак наголошується, що Аугусто поки що не хоче приймати пропозицію італійської сторони і сподівається на виклик до збірної Бразилії.

Цього сезону Аугусто провів п'ять поєдинків без результативних дій. Його контракт належить Монці, а Інтері він виступає на правах річної оренди.