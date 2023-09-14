Football.ua розповідає, як скористатися "другим шансом" у разі провалу у груповому етапі.
Відбулися чергові матчі відбору до чемпіонату Європи-2024. Збірна України провела два поєдинки проти найсильніших команд – Англії та Італії. У цих поєдинках вдалося здобути лише одне очко.
Таблиця групи C після шести турів
Нагадаємо, що дві найкращі команди з кожної групи виходять безпосередньо на Євро-2024, а ще три учасники визначатимуться за допомогою плей-оф.
Football.ua розібрався, що потрібно збірній Україні, щоб у разі невдачі у кваліфікації вийти до плей-оф.
Як проходитиме плей-оф?
Три путівки розіграють 12 команд: три сітки по чотири команди в кожній.
Переможець кожної сітки вийде на чемпіонат Європи.
Хто потрапляє до плей-оф?
Забронювали собі путівки до плей-оф 12 команд – це переможці груп кожного з трьох найвищих дивізіонів:
Ліга А
• Нідерланди
• Хорватія
• Іспанія
• Італія
• Ізраїль
• Боснія і Герцеговина
• Сербія
• Шотландія
Ліга С
• Грузія
• Греція
• Туреччина
• Казахстан
Якщо хтось із цих команд не вийде на чемпіонат Європи-2024 через кваліфікацію, вони гратимуть у плей-оф у сітці свого дивізіону.
Слід зазначити, що багато хто з цих команд, швидше за все, вийдуть на Євро, в такому разі їх замінять інші команди, а порядок вибору залежатиме від рейтингу Ліги націй.
Рейтинг дивізіону А
1. Нідерланди
2. Хорватія
3. Іспанія
4. Італія
5. Данія
6. Португалія
7. Бельгія
8. Угорщина
9. Швейцарія
10. Польща
11. Франція
12. Австрія
13. Чехія
14. Англія
15. Вельс.
Є велика імовірність того, що з найсильнішого дивізіону через кваліфікацію на континентальну першість проб'ється 12 або навіть більше команд і з усього дивізіону не знайдеться чотирьох учасників для плей-оф.
У такому разі першою на підхваті буде Естонія – найкраща команда з дивізіону D. Далі вибирається найкраща команда з рейтингу з наступної Ліги, але лише з команд, що не пройшли сітку плей-оф свого дивізіону.
Тож які ж шанси в України?
Шанси дуже добрі. Україна посідає 22 позицію у рейтингу Ліги націй (21 – без урахування Німеччини). Україна – друга після Фінляндії "на підхваті" у дивізіоні B.
Якщо подивитися на минулий такий розіграш, то кваліфікацію на Євро пройшли 11 із 12 команд у Лізі А.
Тепер команд тут більше – 15, але якщо 14 з них пройдуть на чемпіонат, то українська збірна тоді потрапить до плей-оф як мінімум по сітці Дивізіону А.
Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія. Щоб збірна України потрапила до плей-оф по сітці Дивізіону B, потрібно, щоб як мінімум дві команди з цих пройшли на Євро через групу. Чи це реально?
Таблиця групи A (після шести турів)
1. Шотландія — 15 (5)
2. Іспанія — 9 (4)
3. Норвегія — 7 (5)
4. Грузія — 4 (5)
5. Кіпр — 0 (5)
Шотландія у своїй групі набрала феноменальний хід: 5 перемог у 5 матчах. Шотландцям залишилося не програти Норвегії, або перемогти Грузію чи Іспанію.
Таблиця групи G (після шести турів)
1. Угорщина — 10 (4)
2. Сербія — 10 (5)
3. Чорногорія — 8 (5)
4. Литва — 2 (5)
5. Болгарія — 2 (5)
- Мабуть, Сербії дістався найлегший суперник із першого кошика — Угорщина. І інші опоненти не найсильніші. Хоч серби і залишаються другим, але говорити про вихід на Євро-2024 ще дуже рано, враховуючи їхню поточну форму.
Таблиця групи H (після шести турів)
1. Словенія – 13
2. Данія – 13
3. Фінляндія – 12
4. Казахстан – 12
5. Північна Ірландія – 3
6. Сан-Марино — 0
Фінляндія має дуже цікаву групу, де передбачити щось вкрай складно. Якщо буде здобуто результат проти Словенії у наступному турі, то шанси на вихід на Євро-2024 значно збільшаться.
Таблиця групи J (після шести турів)
1. Португалія – 18
2. Словаччина – 13
3. Люксембург – 10
4. Боснія та Герцеговина – 6
5. Ісландія — 6
6. Ліхтенштейн — 0
Відверто кажучи, на Боснію та Герцеговину розраховувати не варто Україні. Чотири поразки у шести матчах... І це вони ще не грали другий поєдинок проти Португалії. Тут, загалом, все очевидно.
Таблиця групи I (після шести турів)
1. Швейцарія – 14
2. Румунія — 12
3. Ізраїль – 11
4. білорусь — 4
5. Косово — 4
6. Андорра — 2
Ізраїль до старту відбору вважався фаворитом на прямий вихід із групи, то зараз ситуація не така радісна. Багато залежатиме від очних зустрічей проти Румунії та Швейцарії.
У підсумку, скільки з цих п'яти команд все ж таки зможуть пройти на Євро-2024?
Тішить Шотландія, яка майже напевно зможе вийти на Євро. Хоч і судити зарано, але добрий стан справ у Сербії. Очевидно, що розраховувати на боснійців Україні не доводиться, інші команди мають різні ситуації.
Висновок. У разі провалу у кваліфікації до чемпіонату Європи, Україні, щоб потрапити до плей-оф, потрібно:
• Прохід хоча б двох команд через кваліфікацію з наступних: Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія;
• Щоб на Євро-2024 через кваліфікацію пройшли 14 із 15 учасників Ліги А (або 13 за умови, що з Ліги В вийде хоча б одна з вищезгаданих команд).
А ми, у свою чергу, віритимемо, що Україна зуміє вийти безпосередньо на чемпіонат Європи-2024 через свою групу, адже історично у плей-оф у нас, м'яко кажучи, не найкраща статистика.