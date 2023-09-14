Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає, як скористатися "другим шансом" у разі провалу у груповому етапі.

Відбулися чергові матчі відбору до чемпіонату Європи-2024. Збірна України провела два поєдинки проти найсильніших команд – Англії та Італії. У цих поєдинках вдалося здобути лише одне очко.

Таблиця групи C після шести турів

Група C 1 Англія 5 13 2 Італія 4 7 3 Україна 5 7 4 Північна Македонія 5 7 5 Мальта 5 0



Нагадаємо, що дві найкращі команди з кожної групи виходять безпосередньо на Євро-2024, а ще три учасники визначатимуться за допомогою плей-оф.

Football.ua розібрався, що потрібно збірній Україні, щоб у разі невдачі у кваліфікації вийти до плей-оф.

Як проходитиме плей-оф?

Три путівки розіграють 12 команд: три сітки по чотири команди в кожній.

Переможець кожної сітки вийде на чемпіонат Європи.

Хто потрапляє до плей-оф?

Забронювали собі путівки до плей-оф 12 команд – це переможці груп кожного з трьох найвищих дивізіонів:

Ліга А

• Нідерланди

• Хорватія

• Іспанія

• Італія

Ліга В



• Ізраїль

• Боснія і Герцеговина

• Сербія

• Шотландія

Ліга С

• Грузія

• Греція

• Туреччина

• Казахстан

Якщо хтось із цих команд не вийде на чемпіонат Європи-2024 через кваліфікацію, вони гратимуть у плей-оф у сітці свого дивізіону.

Слід зазначити, що багато хто з цих команд, швидше за все, вийдуть на Євро, в такому разі їх замінять інші команди, а порядок вибору залежатиме від рейтингу Ліги націй.

Рейтинг дивізіону А

1. Нідерланди

2. Хорватія

3. Іспанія

4. Італія

5. Данія

6. Португалія

7. Бельгія

8. Угорщина

9. Швейцарія

10. Польща

11. Франція

12. Австрія

13. Чехія

14. Англія

15. Вельс.

Є велика імовірність того, що з найсильнішого дивізіону через кваліфікацію на континентальну першість проб'ється 12 або навіть більше команд і з усього дивізіону не знайдеться чотирьох учасників для плей-оф.

У такому разі першою на підхваті буде Естонія – найкраща команда з дивізіону D. Далі вибирається найкраща команда з рейтингу з наступної Ліги, але лише з команд, що не пройшли сітку плей-оф свого дивізіону.

Тож які ж шанси в України?

Шанси дуже добрі. Україна посідає 22 позицію у рейтингу Ліги націй (21 – без урахування Німеччини). Україна – друга після Фінляндії "на підхваті" у дивізіоні B.

Якщо подивитися на минулий такий розіграш, то кваліфікацію на Євро пройшли 11 із 12 команд у Лізі А.

Тепер команд тут більше – 15, але якщо 14 з них пройдуть на чемпіонат, то українська збірна тоді потрапить до плей-оф як мінімум по сітці Дивізіону А.

Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія. Щоб збірна України потрапила до плей-оф по сітці Дивізіону B, потрібно, щоб як мінімум дві команди з цих пройшли на Євро через групу. Чи це реально?

Таблиця групи A (після шести турів)

1. Шотландія — 15 (5)

2. Іспанія — 9 (4)

3. Норвегія — 7 (5)

4. Грузія — 4 (5)

5. Кіпр — 0 (5)

Шотландія у своїй групі набрала феноменальний хід: 5 перемог у 5 матчах. Шотландцям залишилося не програти Норвегії, або перемогти Грузію чи Іспанію.

Таблиця групи G (після шести турів)

1. Угорщина — 10 (4)

2. Сербія — 10 (5)

3. Чорногорія — 8 (5)

4. Литва — 2 (5)

5. Болгарія — 2 (5)

Мабуть, Сербії дістався найлегший суперник із першого кошика — Угорщина. І інші опоненти не найсильніші. Хоч серби і залишаються другим, але говорити про вихід на Євро-2024 ще дуже рано, враховуючи їхню поточну форму.

Таблиця групи H (після шести турів)

1. Словенія – 13

2. Данія – 13

3. Фінляндія – 12

4. Казахстан – 12

5. Північна Ірландія – 3

6. Сан-Марино — 0

Фінляндія має дуже цікаву групу, де передбачити щось вкрай складно. Якщо буде здобуто результат проти Словенії у наступному турі, то шанси на вихід на Євро-2024 значно збільшаться.

Таблиця групи J (після шести турів)

1. Португалія – 18

2. Словаччина – 13

3. Люксембург – 10

4. Боснія та Герцеговина – 6

5. Ісландія — 6

6. Ліхтенштейн — 0

Відверто кажучи, на Боснію та Герцеговину розраховувати не варто Україні. Чотири поразки у шести матчах... І це вони ще не грали другий поєдинок проти Португалії. Тут, загалом, все очевидно.

Таблиця групи I (після шести турів)

1. Швейцарія – 14

2. Румунія — 12

3. Ізраїль – 11

4. білорусь — 4

5. Косово — 4

6. Андорра — 2

Ізраїль до старту відбору вважався фаворитом на прямий вихід із групи, то зараз ситуація не така радісна. Багато залежатиме від очних зустрічей проти Румунії та Швейцарії.

У підсумку, скільки з цих п'яти команд все ж таки зможуть пройти на Євро-2024?

Тішить Шотландія, яка майже напевно зможе вийти на Євро. Хоч і судити зарано, але добрий стан справ у Сербії. Очевидно, що розраховувати на боснійців Україні не доводиться, інші команди мають різні ситуації.

Висновок. У разі провалу у кваліфікації до чемпіонату Європи, Україні, щоб потрапити до плей-оф, потрібно:

• Прохід хоча б двох команд через кваліфікацію з наступних: Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія;

• Щоб на Євро-2024 через кваліфікацію пройшли 14 із 15 учасників Ліги А (або 13 за умови, що з Ліги В вийде хоча б одна з вищезгаданих команд).

А ми, у свою чергу, віритимемо, що Україна зуміє вийти безпосередньо на чемпіонат Європи-2024 через свою групу, адже історично у плей-оф у нас, м'яко кажучи, не найкраща статистика.