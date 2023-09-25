Італія

Нападник розлютився через заміну.

У матчі п'ятого туру Серії А Наполі зіграв унічию з Болоньєю (0:0).На 86-й хвилині зустрічи замість нападника "партенопейців" Віктора Осімгена на поле вийшов Джованні Сімеоне. Осімгену це не сподобалося, через що він посварився з головним тренером Руді Гарсією.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, нігерійський нападник вибачився за свою поведінку перед командою та тренерським штабом.

Віктор Осімген запевнив, що його реакція була викликана великим бажанням перемагати, тому він був настільки емоційним.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі може оштрафувати Осімгена.