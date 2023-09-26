Італія

У Мілана є втрати перед грою проти сардинців.

Мілан в рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії зіграє на виїзді проти Кальярі.

В гостей є певні кадрові проблеми. Тренерський штаб не зможе розраховувати на голкіпера Меньяна та нападника Йовича, стверджує Sky Sport.

Франузький воротар отримав пошкодження в матчі проти Ньюкасла. Природа травми серба не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Меньян та Ернандес повернулися до тренувань у загальній групі.