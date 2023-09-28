Україна

Поєдинок між Кривбасом та Рухом вже незабаром.

Півзахисник "жовто-чорних" Таллес розповів про підготовку команди до матчу із Кривбасом.

"Ми знаємо, що Кривбас – це дуже хороша команда, яка знаходиться на вершині турнірної таблиці. З початку сезону наш суперник стабільно набирає очки й при цьому демонструє якісний футбол.

Ми дуже сконцентровані на тренувальному процесі. Водночас у самому матчі проти Кривбасу нам потрібно боротись за кожен м'яч та догравати кожен момент до кінця, аби здобути перемогу. Руху буде дуже непросто, але команда налаштована дати бій нашому супернику", — цитує гравця офіційний сайт Руху.

Матч Кривбас — Рух відбудеться 1 жовтня, початок о 15:00.