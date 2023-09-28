Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру італійської Серії А, у якому зіграють генуезька Дженоа та римська Рома.

Генуезька Дженоа та Рома зіграють на Стадіо Луїжі Ферраріс у рамках шостого туру італійської Серії A.

Альберто Джилардіно, після поразки від Лечче (0:1), залучив до стартового складу Васкеса до трійки центральних захисників, тоді як Бадель повернувся до центральної вісі, а Маттуро зіграє на лівому фланзі.

Жозе Моурінью, після нічиєї проти Торіно (1:1), використав із перших хвилин Пеллегріні в парі з Дібалою під Лукаку.

Дженоа: Мартінес — Бані, Дрегушин, Васкес — Сабеллі, Стротман, Бадель, Френдруп, Маттуро — Гудмундссон, Ретегі.

Запасні: Леалі, Соммаріва, Де Вінтер, Хефті, Гапс, Торсбі, Маліновський, Ягєлло, Кутлу, Гальдамес, Месіас, Пушкаш.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес, Спінаццола — Дібала, Пеллегріні — Лукаку.