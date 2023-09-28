Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру італійської Серії А, у якому зіграють генуезька Дженоа та римська Рома.
Руслан Маліновський, Getty Images
28 вересня 2023, 21:04
Генуезька Дженоа та Рома зіграють на Стадіо Луїжі Ферраріс у рамках шостого туру італійської Серії A.
Альберто Джилардіно, після поразки від Лечче (0:1), залучив до стартового складу Васкеса до трійки центральних захисників, тоді як Бадель повернувся до центральної вісі, а Маттуро зіграє на лівому фланзі.
Жозе Моурінью, після нічиєї проти Торіно (1:1), використав із перших хвилин Пеллегріні в парі з Дібалою під Лукаку.
Дженоа: Мартінес — Бані, Дрегушин, Васкес — Сабеллі, Стротман, Бадель, Френдруп, Маттуро — Гудмундссон, Ретегі.
Запасні: Леалі, Соммаріва, Де Вінтер, Хефті, Гапс, Торсбі, Маліновський, Ягєлло, Кутлу, Гальдамес, Месіас, Пушкаш.
Запасні: Бур, Свілар, Карсдорп, Челік, Ауар, Бове, Залевські, Пагано, Пісіллі, Белотті, Азмун, Ель Шаараві.
Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес, Спінаццола — Дібала, Пеллегріні — Лукаку.
Гра Дженоа — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляціє
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