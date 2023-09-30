Команда українського захисника поступилася дебютанту АПЛ.
Віталій Миколенко, Getty Images
30 вересня 2023, 20:38
У матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон у гостях поступився Лутону (1:2).
У стартовому складі "ірисок" на матч АПЛ вийшов український захисник Віталій Миколенко, який отримав найкращу оцінку у команді від статистичних порталів WhoScored та SofaScore – 7,4 та 7,8 відповідно.
У цьому матчі 24-річний українець зробив 114 дотиків до м'яча, віддав 55 точних передач (80%), з яких три ключові. Також він створив один гольовий момент і виграв 10 з 12 єдиноборств, зробивши два виноси та вісім разів підібрав м'яч.
Нинішнього сезону Миколенко провів п'ять матчів, але поки що без результативних дій.