Італія

Команда українського захисника поступилася дебютанту АПЛ.

У матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон у гостях поступився Лутону (1:2).

У стартовому складі "ірисок" на матч АПЛ вийшов український захисник Віталій Миколенко, який отримав найкращу оцінку у команді від статистичних порталів WhoScored та SofaScore – 7,4 та 7,8 відповідно.

У цьому матчі 24-річний українець зробив 114 дотиків до м'яча, віддав 55 точних передач (80%), з яких три ключові. Також він створив один гольовий момент і виграв 10 з 12 єдиноборств, зробивши два виноси та вісім разів підібрав м'яч.

Нинішнього сезону Миколенко провів п'ять матчів, але поки що без результативних дій.