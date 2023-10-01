Італія

Футболіст розповів про свою позицію щодо скандалу із клубом.

Віктор Осімген написав пост для вболівальників Наполі у своєму Instagram.

"Приїзд до міста Неаполь у 2020 році був для мене чудовим рішенням. Народ Неаполя висловив мені стільки любові та доброти, і я не дозволю нікому стати між нами.

Пристрасть людей Неаполя підживлює мій вогонь, щоб завжди грати серцем і душею, і любов до емблеми непохитна, оскільки я ношу її з гордістю.

Звинувачення проти жителів Неаполя не відповідають дійсності. У мене є багато друзів, які є наполітанцями і стали частиною моєї родини та повсякденного життя. Я вдячний нігерійцям і всім за те, що вони підтримали мене та простягнули мені руку. Дуже дякую, я вдячний назавжди.

Давайте продовжувати поширювати єдність, повагу та розуміння, FORZA NAPOLI SEMPER" — сказав він.

Наполі та форвард посварилися через пости у Tik Tok, котрі були образливими та потрапили туди через взлом акаунту італійського клубу.