Італія

Функціонер вважає італійця гравцем найвищого рівня.

Генеральний директор Сассуоло Карневалі здивований, що провідні клуби досі не підписали лідера команди Доменіко Берарді.

"Для мене дивно, що багато грандів так й не змогли підписати Доменіко Берарді в останні роки. Він топ, топгравець.

Ювентус був близький до підписання Берарді минулого літа, але угода зірвалась, оскільки вартість була вищою, ніж їх пропозиція", наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

Берарді провів у складі Сассуоло 352 матчі, забивши 133 голи та віддавши 91 гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спортивний директор Ювентуса слідкує за вінгером Сассуоло.