В Італії арбітр не привітав помічницю-жінку та був дискваліфікований.

Перед виходом на поле арбітр Саккі не привітав помічницю-жінку Франческу Ді Монте. Асистентка простягла головному арбітру руку для привітання, але Саккі проігнорував її жест і потис руку гравцеві Лечче.

В Італійській асоціації арбітрів поведінку Саккі не прийняли за сексизм, але все ж таки покарали.