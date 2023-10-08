Нестандартна дискваліфікація у італійському футболі.
Хуан Лука Саккі, Getty Images
08 жовтня 2023, 19:05
В Італії арбітр не привітав помічницю-жінку та був дискваліфікований.
38-річного арбітра Хуана Луку Саккі
відсторонено на один матч Серії А
через інцидент перед матчем Лечче-Сассуоло (1:1)
. Про це повідомляє Corriere dello Sport
.
Перед виходом на поле арбітр Саккі не привітав помічницю-жінку Франческу Ді Монте. Асистентка простягла головному арбітру руку для привітання, але Саккі проігнорував її жест і потис руку гравцеві Лечче.
В Італійській асоціації арбітрів поведінку Саккі не прийняли за сексизм, але все ж таки покарали.
"Припущення про сексизм повністю виключено. Це був просто мимовільний і неправильно інтерпретований жест.
Дивно, що ми говоримо про сексизм всередині асоціації, яка зробила руйнування всіх гендерних бар'єрів однією зі своїх головних цілей", – йдеться у заяві Італійської асоціації арбітрів.