Нігерійський форвард отримав ушкодження у поєдинку проти Саудівської Аравії.
Віктор Осімген, Getty Images
14 жовтня 2023, 15:00
Нападник Наполі Віктор Осімген отримав травму у розташуванні збірної Нігерії. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
24-річний нігерієць отримав пошкодження у товариському поєдинку проти Саудівської Аравії (2:2). Його замінили на 59 хвилині зустрічі.
"Ми контактуємо з Наполі. Наприкінці кожної гри ми надсилаємо звіт, щоб інформувати клуби про стан здоров'я гравців.
Осімген – фантастичний гравець, він нам безумовно потрібен. Зараз зроблять тести, а потім ми вирішимо, чи повернеться він до Неаполя, чи залишиться тут, виходячи зі ступеня травми.
Ризикувати їм означало б ризикувати, що він вилетить із гри на місяць чи два. Звичайно, я хотів би, щоб він грав, але ми повинні поважати клуб, який йому платить. Це стосується всіх", — сказав головний тренер збірної Нігерії Жозе Пезейру.
Нинішнього сезону Осімген провів десять поєдинків, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.