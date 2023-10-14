Італія

Нігерійський форвард отримав ушкодження у поєдинку проти Саудівської Аравії.

Нападник Наполі Віктор Осімген отримав травму у розташуванні збірної Нігерії. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

24-річний нігерієць отримав пошкодження у товариському поєдинку проти Саудівської Аравії (2:2). Його замінили на 59 хвилині зустрічі.

"Ми контактуємо з Наполі. Наприкінці кожної гри ми надсилаємо звіт, щоб інформувати клуби про стан здоров'я гравців.

Осімген – фантастичний гравець, він нам безумовно потрібен. Зараз зроблять тести, а потім ми вирішимо, чи повернеться він до Неаполя, чи залишиться тут, виходячи зі ступеня травми.

Ризикувати їм означало б ризикувати, що він вилетить із гри на місяць чи два. Звичайно, я хотів би, щоб він грав, але ми повинні поважати клуб, який йому платить. Це стосується всіх", — сказав головний тренер збірної Нігерії Жозе Пезейру.

Нинішнього сезону Осімген провів десять поєдинків, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.