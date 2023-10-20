Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український фахівець провів сім поєдинків на чолі головної команди країни, в яких здобув чотири перемоги.

У минулій жовтневій міжнародній паузі збірна України провела два переможні матчі проти Північної Македонії (2:0) та Мальти (3:1) у відборі Євро-2024.

Таким чином, головний тренер Сергій Ребров довів рахунок поєдинків у керма збірної України до семи, здобувши при цьому чотири перемоги.

Завдяки цьому Ребров випередив Анатолія Конькова, який також має сім ігор у керма збірної, але має менший відсоток перемог.

Найближчим орієнтиром для Реброва буде Юрій Калітвинцев, на рахунку якого вісім поєдинків, у яких була лише одна перемога.

Нагадаємо, рекордсменом за кількістю проведених матчів біля реля збірної України є Олег Блохін, на рахунку якого 64 гри, в яких було 28 перемог, 17 нічиїх та 19 поразок.