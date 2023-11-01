Італія

Крім нього, "россонері" не зможуть розраховувати на Марко Пеллегріно.

Центральний захисник Мілана П'єр Калулу не зможе допомогти "россонері" у матчах цього року та на початку наступного. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 23-річний француз отримав травму у матчі італійської Серії А проти Наполі (2:2).

За інформацією джерела, футболісту доведеться перенести операцію на лівому стегні, а на відновлення йому знадобиться близько чотирьох місяців.

Крім нього, "россонері" не зможуть розраховувати на ще одного захисника Марко Пеллегріно, у якого перелом п'яткової кістки. Він зможе повернутись на поле не раніше середини грудня.

Таким чином, команда Стефано Піолі може розраховувати лише на двох центральних захисників — Фікайо Томорі та Маліка Тіава.

Після 10 турів Мілан набрав 22 очки і посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч "россонері" проведуть 4 листопада проти Удінезе. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.