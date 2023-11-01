Італія

Нова угода з італійцем буде розрахована до літа 2028 року.

Півзахисник туринського Ювентуса Мануель Локателлі незабаром підпише новий контракт із "старою синьйорою". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, нова угода з 25-річним італійцем буде розрахована до літа 2028 року.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2026 року.

Також у пресі з'являлася інформація, що у послугах гравця зацікавлений Вест Гем.

Нинішнього сезону Локателлі провів 10 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.