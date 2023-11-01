Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 1 листопада 2023 року, 16:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Італії Дженоа здобула непросту перемогу над Реджаною з другого дивізіону країни з рахунком 2:1 та пробилася до наступного раунду турніру.

Після нічиєї 1:1 за підсумками основного часу, "грифони" вирвали перемогу в овертаймах завдяки голу Гудмундссон на 97-ій хвилині, якому в ефектному стилі асистував Руслан Маліновський (український півзахисник вийшов на поле за дві хвилини до цього).

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дженоа — Реджана в 1/16 фіналу Кубка Італії-2023/24:

Дженоа — Реджана 2:1

Голи: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 - Варела Джаманка, 37