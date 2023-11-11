Тренер поділився думками щодо виступів команди.
Стефано Піолі - Getty Images
11 листопада 2023, 19:46
Стефано Піолі прокоментував результат матчу проти Лечче - повідомляє DAZN.
"У другому таймі ми зіграли в шаленому темпі, до якого ми не звикли. Нам слід було краще контролювати гру, це правда, ми створили шанси, щоб виграти 3:0, але знову були надто поспішними.
Ми пропустили гол після кутового, який був ідентичним тому, з якого забив ПСЖ, тому ми продовжуємо робити ті самі дуже дорогі помилки.
Ми робимо помилки, спричинені браком різкості та спокою, що заважає нам вигравати ігри. Це другий випадок у трьох матчах Серії А, коли ми вигравали вдома з рахунком 2:0 і не змогли здобути перемогу.
Рейндерс розумний і має чудову техніку. Я думаю, що він може бути ефективнішим в атаці, він забив сьогодні і міг би реалізувати більше нагод".
Мілан зіграв із Лечче внічию 2:2.