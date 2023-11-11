Італія

Тренер поділився думками щодо виступів команди.

Стефано Піолі прокоментував результат матчу проти Лечче - повідомляє DAZN.

"У другому таймі ми зіграли в шаленому темпі, до якого ми не звикли. Нам слід було краще контролювати гру, це правда, ми створили шанси, щоб виграти 3:0, але знову були надто поспішними.

Ми пропустили гол після кутового, який був ідентичним тому, з якого забив ПСЖ, тому ми продовжуємо робити ті самі дуже дорогі помилки.

Ми робимо помилки, спричинені браком різкості та спокою, що заважає нам вигравати ігри. Це другий випадок у трьох матчах Серії А, коли ми вигравали вдома з рахунком 2:0 і не змогли здобути перемогу.

Рейндерс розумний і має чудову техніку. Я думаю, що він може бути ефективнішим в атаці, він забив сьогодні і міг би реалізувати більше нагод".

Мілан зіграв із Лечче внічию 2:2.