Італія

Гравець прокоментував ситуацію після матчу чемпіонату.

Роберт Левандовські прокоментував ситуацію із ламіном ямалем - повідомляє Barcacenter.

Після поєдинку із Алавесом футболіст не потиснув руку своєму товаришу що викликало обурення в соціальних мережах.

"Ситуація – просто випадковість. Це нормально на полі, коли два гравці кричать один на одного. Між мною та Ламіном немає якоїсь злості чи поганих намірів. Все добре і нічого прихованого в цій ситуації немає. Насправді немає нічого, що варто коментувати".

Роберт оформив дубль у цьому матчі та допоміг в Барселоні виграти з рахунком 2:1 в Алавеса.