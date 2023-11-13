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Хавбек криворізького клубу поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник Кривбасу Джихад Бізімана прокоментував поразку своєї команди в матчі УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"Ми розпочали непогано, перші хвилин десять контролювали мʼяч. Динамо ж забило нам гол після контратаки та нашої помилки. Згодом сталось це прикре вилучення, і далі вдесятьох нам було дуже важко. Це, можна сказати, вбило усі наші заготовки. План, який ми готували на Динамо, довелось переробляти по ходу гри. А потім суперник взагалі забив другий гол, і це був переломний момент у матчі.

Кривбас — Динамо 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

В цілому Кривбас у меншості показав себе добре, адже навіть за таких обставин ми проводили хороші атаки та мали можливості забити. Десь нам не пощастило, але ми намагались зробити усе від себе залежне, аби здобути позитивний результат.

Єдине, що можу зараз сказати після цієї невдачі: Кривбас це ми, а ми це Кривбас! Тепер на нас очікує наступний поєдинок після паузи на матчі збірних. Гру проти Динамо треба якомога швидше забувати. Будемо робити все, аби в зустрічі проти Минаю повернутись на переможний шлях", - наводить слова Бізімани прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого 14 туру УПЛ.