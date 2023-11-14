Італія

Станом на зараз, гравець має перебувати поза грою до 2025 року.

Адвокати аргентинського вінгера Монци Алехандро Гомеса, який у жовтні був дискваліфікований на 2 роки через порушення антидопінгових правил, готують нову апеляцію щодо його справи, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сам 35-річний гравець нещодавно заявив, що порушив правила через тербуталін, який він випадково проковтнув із сиропом від кашлю.

Нагадаємо, що аргентинець ризикує втратою кількох здобутих ним медалей, а також може завершити кар'єру через дискваліфікацію.