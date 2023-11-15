Італія

Італієць не реалізував свій потенціал.

Колишній півзахисник Мілана Кевін-Прінс Боатенг вважає, що його ексодноклубник Маріо Балотеллі міг стати легендою футболу.

"На мою думку, він міг би виграти Золотий м'яч тричі. Йому потрібен був хтось на зразок мене щодня або люди, які б вказували йому правильний шлях.

Він чи Леау? Леау дуже сильний, але Маріо був на іншому рівні, він був феноменом. Він показавши, на що здатний. Я грав з ним і бачив, на що він здатний, коли налаштований серйозно.

Ми всі знаємо, що він міг, але не кожному вдається грати багато років на найвищому рівні. Але для мене, коли він був на вершині, він входив до п'ятірки найкращих нападників світу", - наводить слова Боатенга Calciomercato Com.

Нагадаємо, зараз Балотеллі виступає за турецький Адана Демірспор.