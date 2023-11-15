Іспанія

Команда підлаштовується під лідера.

Нападник Реала Родріго зізнався, що йому непросто адаптуватися до нової схеми команди в цьому сезоні.

"Ми з Вінісіусом – нападники. Схема, по якій ми граємо зараз, більше допомагає Беллінгему.

Мені не подобається роль "дев'ятки", але я відчуваю себе краще. Для мене це честь, але за своїми характеристиками я не дуже підходжу для цієї ролі. Мені подобається більше працювати з м'ячем, але ми з Віні пристосовуємось, і справи йдуть все краще", — сказав бразилець.

Нагадаємо, Реал продовжив контракт з Родріго до 30 червня 2028 року.

Родріго прийшов у Реал у 2019 році, коли йому було лише 18 років. Він дебютував за клуб 14 вересня, а 25 вересня забив свій перший гол.

За п’ять сезонів він провів 179 ігор, у яких забив 39 голів і виграв 8 титулів: 1 Лігу чемпіонів, 1 Клубний чемпіонат світу, 1 Суперкубок Європи, 2 чемпіонати Іспанії, 1 Кубок Іспанії та 2 Суперкубки Іспанії.