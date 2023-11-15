"Матрацники" мають амбітні плани на цей сезон.
"ЧОЛО" СІМЕОНЕ, GETTY IMAGES
15 листопада 2023, 11:46
Наставник Атлетіко Дієго Пабло Сімеоне окреслив плани команди на поточний сезон.
"Зараз ми йдемо в топ-4 Прімери, але нам цього замало. Ми хочемо більшого. Хочемо створювати великі проблеми лідерам.
Нещодавно ми ставали чемпіонами. Тоді ми грали на тому ж рівні, що й зараз. Це надихає. Атлетіко хоче виграти і Прімеру, і Лігу чемпіонів. Ми раді щоразу, як граємо на європейській арені", – сказав Дієго Сімеоне.
Нагадаємо, що наразі Атлетіко йде четвертим у Ла Лізі з відставанням від каталонської Жирони в шість очок.
Додамо, що Сімеоне продовжив контракт з Атлетіко до 2027 року.