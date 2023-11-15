Німеччина

"Німецька машина" придбала "гольову машину" з Туманного Альбіону.

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен розповів, як відбувався трансфер Гаррі Кейна із Тоттенгема до лав чемпіона Німеччини.



"Ми пішли ва-банк, і нам пощастило, що воно того варте. Хоча трансфери за 100 мільйонів євро, безумовно, залишаться винятком. Це справжня "дев'ятка", яка ідеально відповідає ДНК Баварії.



Ми раді, що він тепер носить правильну футболку. Гаррі — чудовий спортсмен і справжній джентльмен. Ніколи раніше наші канали в соціальних мережах не відвідувало так багато людей, як у день його переходу. Ми хочемо допомогти йому додати ще кілька титулів у його кар'єрі", — заявив Дрезен.

Нагадаємо, Гаррі Кейн встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів у перших 11 турах чемпіонату. З початку сезону страйкер Баварії забив у чемпіонаті 17 голів — це найкращий показник на даному відрізку за всю історію німецької першості.