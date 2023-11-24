Італія

Тренер розглядається в якості альтернативи в туринську команду.

Дженнаро Гаттузо є одним із кандидатів на пост головного тренера Торіно - повідомляє Tuttosport.

Керівництво команди не впевнене у Івані Юрічу, який має контракт до літа 2024 року.

Перемовини про продовження його поточної угоди були призупинені, скоріше всього він залишить колектив влітку.

Дженнаро наразі очолює Марсель, але його контракт також завершується в червні наступного року.

Розглядаються також інші варіанти, як-то Ігор Тудор та Тьяго Мотта.