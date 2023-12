Лідер Реала Джуд Беллінгем отримав нагороду Golden Boy та прокоментував цю подію в своєму житті.

"Дякую за чудовий захід та гостинність, я радий отримати цю нагороду. З часів Бірмінгема і до сьогодні я відчував, що маю свій стиль, і розвивав його.

Мені щастило протягом кар'єри, я зустрічав чудових гравців, які допомагали мені рости, навчався у них.

Чи найсильніший я гравець світу? Я так не думаю. Мені приємно, але по-справжньому важливо для мене допомагати партнерам, грати за Реал, найбільший клуб світу.

Я говорю хлопцям, що важливо не бути ідеальним, а намагатися допомагати іншим і намагатися розвиватися. Бути прикладом – велика відповідальність", – заявив хавбек на церемонії.

Golden Boy 2023.

Beyond grateful, thank you to everyone who’s supported my journey until this point, can’t fully express my appreciation! pic.twitter.com/6F19Uflr7m