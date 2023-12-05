Коментар гравця після вручення нагороди.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, твіттер
05 грудня 2023, 10:55
Лідер Реала Джуд Беллінгем отримав нагороду Golden Boy та прокоментував цю подію в своєму житті.
"Дякую за чудовий захід та гостинність, я радий отримати цю нагороду. З часів Бірмінгема і до сьогодні я відчував, що маю свій стиль, і розвивав його.
Мені щастило протягом кар'єри, я зустрічав чудових гравців, які допомагали мені рости, навчався у них.
Чи найсильніший я гравець світу? Я так не думаю. Мені приємно, але по-справжньому важливо для мене допомагати партнерам, грати за Реал, найбільший клуб світу.
Я говорю хлопцям, що важливо не бути ідеальним, а намагатися допомагати іншим і намагатися розвиватися. Бути прикладом – велика відповідальність", – заявив хавбек на церемонії.
Раніше повідомлялось, що Беллінгем став першим гравцем в історії Реалу, який забив 14 голів у перших 15 матчах.