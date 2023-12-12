Італія

Досить цинічне рішення італійського фахівця щодо датського футболіста.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі розповів, як він в оперативному режимі змусив керівництво "нерадзуррі" шукати заміну для Крістіана Еріксена під час Євро-2020, коли був підписаний Хакан Чалханоглу.

"Того самого дня, коли сталася ця ситуація з Еріксеном, я зателефонував Маротті й Аузіліо, бо ходили чутки про те, що Чалханоглу має намір покинути Мілан. Але вони запевнили мене в тому, що вже зв'язалися з Хаканом. Тому підсумкове підписання Чалханоглу було, можна сказати, спільною ідеєю.

Ми підписали його як півзахисника бокс-ту-бокс, але на деяких тренуваннях я пробував його на позиції реджисти – після того, як Брозовіч отримав травму. Він переконав мене у своїй здатності зіграти на цій позиції вже після кількох ігор. Він – універсальний гравець із різними якостями", – наводить слова Індзагі FcInter1908.

Нагадаємо, у матчі між збірними Данії та Фінляндії на Євро-2020, півзахисник Крістіан Еріксен знепритомнів і впав на газон через зупинку серця. Після цього футболіста було доставлено до лікарні, де він пройшов лікування, після чого данець повернувся у футбол та продовжив кар'єру в АПЛ.