Українець спробує допомогти перемогти своїй команді.
Руслан Маліновський - Getty Images
15 грудня 2023, 21:24
У матчі 16 туру італійської Серії А Дженоа на своєму полі прийме Ювентус.
Тренерський штаб "грифонів" на чолі з Альберто Джилардіно вирішив виставити у стартовому складі українського півзахисника Руслана Маліновського.
Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Дрегушин — Сабеллі, Френдруп, Бадель, Малівновський, Васкес — Мессіас, Гудмундссон
Нагадаємо, матч Дженоа — Ювентус розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкувати за основними подіями матчу можна буде на Football.ua.