Італія

Після чемпіонату світу-2022 в Катарі міланський клуб програв конкуренцію.

Канадський нападник Тейджон Б’юкенен був частиною делегації своєї країни на чемпіонаті світу-2022 в Катарі та представляв на тому міжнародному форумі бельгійський Брюгге.

На той момент нині вже 24 річний виконавець провів рік у реаліях європейського футболу, тоді як його трансфер із Нью-Інгленд Революшн коштував 6,36 млн євро.

Одразу після мундіалю Б’юкененом зацікавився міланський Інтер, однак улітку цього року клуби лише обмінялись кількома листами, так і не дійшовши згоди в питанні трансферу канадця.

Проте "змії" в своїй зацікавленості у Тейджоні не зневірились і найближчим часом пропонують поновити перемовини щодо трансферу через травму Хуана Куадрадо, що вибила колумбійця з гри на тривалий термін.

Конкуренцію Інтеру складатиме англійський Манчестер Сіті та ще кілька неназваних клубів із провідних футбольних країн Старого Світу.

У цьому сезоні на рахунку Б’юкенена три голи та чотири гольові передачі в 20 матчах.