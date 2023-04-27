Італія

Сума трансферу канадця оцінюється в 15 мільйонів євро.

Вінгер Брюгге Тейджон Б'юкенен у літнє трансферне вікно може перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє HLN.

За інформацією джерела, послугами 24-річного канадця зацікавлений Інтер, який виграв боротьбу за футболіста у інших італійських клубів.

Сума трансферу футболіста оцінюється у 15 мільйонів євро.

Цього сезону Б'юкенен провів 30 матчів, у яких забив один гол та віддав шість результативних передач.