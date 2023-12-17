Італія

Команда Піолі переграла суперника.

У рамках 16 раунду італійської Серії А Мілан у домашньому поєдинку зустрічався з Монцею.

Команда Стефано Піолі камня на камені не залишила від суперника. В першому таймі вони забили двічі, відзначились Рейндерс та Шиміч. А після перерви своє слово сказав Окафор.

Мілан залишився на третьому місці, тоді як Монца на 11 рядку, і може втратити це кілька щаблів після цього туру.

В наступному турі Мілан гратиме проти Салернітани, Монца зустрічатиметься з Фіорентиною.

Мілан — Монца 3:0

Голи: Рейндерс 3, Шимич 41, Окафор 76

Мілан: Меньян — Флоренці, К'єр (Бартезагі 67), Томорі, Ернандес — Побега (Шимич 24), Рейндерс, Лофтус-Чік (Беннасер 67) — Пулішич, Жиру, Леау (Окафор 67, Чуквуезе 80)

Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Кальдірола, А. Карбоні (Іццо 80), П. Перейра — Гальярдіні, Пессіна (Акпа-Акпро 64), Кірьякопулос (Чуррія 54), Кольпані (В. Карбоні 63) — Мота, Коломбо (Марич 54)

Попередження: Рейндерс 34 – А. Карбоні 55, Гальярдіні 90+3