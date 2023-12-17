В основі вийде Кепа.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
17 грудня 2023, 15:01
Воротар Андрій Лунін не зіграє в матчі Ла Ліги проти Вільярреала, стверджує видання Marca.
Нагадаємо, матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти берлінського Уніона (3:2) українець провів у запасі, а в основі вийшов його конкурент Кепа Аррісабалага.
За інформацією джерела, сьогодні іспанець також гратиме у рамці воріт.
Матч Реал — Вільярреал відбудеться 17 грудня, початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Лунін таємно продовжив контракт із Реалом.